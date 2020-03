Amiens - Jallet ne veut pas raccrocher les crampons

En fin de contrat à l'issue de la saison, Christophe Jallet (36 ans) se retrouve dans l'incertitude quant à son avenir. En raison de l'arrêt des compétitions lié à la crise sanitaire, le défenseur français ne sait pas encore s'il rempilera pour une saison supplémentaire avec le club picard. Comme il le confie dans les colonnes de L'Equipe, l'heure n'est pas aux négociations mais l'ancien parisien sait une chose, il a encore faim de ballon.

"Je n'ai pas encore pris de décision quant à mon avenir et cette décision n'arrange rien. Si je devais terminer ma carrière sur un virus, j'aurais le boules ! Si la saison était carrément annulée, j'aimerais en faire une de plus car tout va bien physiquement et je me régale encore. [...] Ce n'est pas le moment de penser à sa situation personnelle. Les clubs ont suffisamment de difficultés à gérer. On s'adapte. On attend d'abord de savoir quand on pourra retrouver le ballon. On laisse faire les instances" a-t-il déclaré.