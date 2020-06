Amiens - Joannin réagit à la décision de la LFP

Alors que la Ligue de football professionnelle a douché ce vendredi l'espoir d'Amiens et Toulouse en entérinant le futur exercice de Ligue 1 à 20 équipes, confirmant ainsi leur relégation respective, la direction du club picard a réagi à l'aide d'un communiqué à la décision de la LFP. Le président Bernard Annin a ainsi fait part de son indignation et de son incompréhension : "Depuis le premier jour de ce combat, dès la décision du conseil d'administration du 30 avril, nous n'avons cessé de dénoncer cette décision injuste, incohérente et infondée. Au regard des déclarations publiques des dirigeants des instances du football, il ne fait nul doute que le match était déjà joué avant que le conseil d'administration de la LFP ne se réunisse."

Dans la suite du communiqué, Annin a confirmé la volonté du club de continuer à se battre en usant de tous les moyens juridiques possibles : "Tant que les instances resteront sourdes à la légitimité de notre démarche, nous exercerons toutes les voies de recours nécessaires devant les juridictions compétentes afin que le futur format de la Ligue 1 soit examiné conformément à l'injonction du Conseil d'État." Il y a néanmoins peu de chances que le club amiénois arrive désormais à ses fins.