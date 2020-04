Amiens - John Williams réagit à l'intérêt de Lyon et Monaco

Comme révélé il y a quelques jours, l'Olympique Lyonnais a établi une liste de plusieurs noms pour succéder à Florian Maurice au poste de responsable de la cellule de recrutement. Parmi eux, on retrouve celui de John Williams, responsable du recrutement à Amiens depuis 2015. L'Amiénois est également dans les petits papiers de l'AS Monaco. Dans un entretien accordé ce dimanche à L'Equipe, il répond à l'intérêt des deux clubs français.

"C'est flatteur. C'est une forme de reconnaissance mais aujourd'hui, je n'ai aucune discussion avec Lyon, j'ai encore un an de contrat avec Amiens. Je suis très attaché à Bernard Joannin, mon président. Par loyauté envers lui, j'ai tout refusé jusqu'à présent. Il me reste un an de contrat et il souhaite que nous ayons une discussion pour écrire un nouveau projet. Je lui donne la priorité" explique-t-il. "Lyon et Monaco sont de jolis projets mais ce qu ej'ai connu avec Amiens, deux montées puis deux maintiens en Ligue 1, a aussi été une formidable histoire professionnelle. Et grâce à ce club, j'ai vécu certainement mes plus belles émotions dans le foot. Et je sais ce que j'ai à Amiens, et ce que j'ai fait à Amiens, où j'ai eu la confiance de mon président pour prendre des risques dans le recrutement."