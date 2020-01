Amiens - L'avenir de Luka Elsner remis en question

En très grande difficulté en championnat, avec une dernière victoire le 2 novembre dernier face à Brest, Amiens pointe à une triste 18ème place. Cette très mauvaise série oblige forcément les dirigeants picards à chercher des solutions.

D'après L'Equipe, certains se posent même des questions concernant l'avenir de Luka Elsner, le jeune technicien arrivé cet été. Des actions ne croient plus vraiment en ses qualités pour redresser l'équipe et se demandent même si un départ ne pourrait pas résoudre le problème. Elsner serait d'ailleurs de plus en plus isolé en interne...