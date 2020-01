Amiens - Le groupe amiénois pour le déplacement à Lille

Quelques jours seulement après son élimination en 32es de finale de la Coupe de France face à Rennes (0-0, 5 t.a.b 4), Amiens se déplace à Lille mercredi soir (21h05) pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. A cette occasion, Luka Elsner a retenu un groupe de 19 joueurs. Au rayon des absents, on retrouve Bodmer (dos), Jallet (cuisse), Kakuta (genou) et Akolo (malade). En revanche, Otero et Konaté font leur retour.

LE GROUPE AMIENOIS

Gurtner, Dreyer - Calabresi, Chedjou, Lefort, Dibassy, Aleesami - Gnahoré, Monconduit, Ghoddos, Zungu, Blin, Talal - Guirassy, Otéro, Konaté, Mendoza, Diabaté, Cornette