Amiens - Le sponsor principal du club ne prolongera pas son partenariat

Intersport, sponsor principal et maillot de l'Amiens Sporting Club, ne prolongera pas son partenariat avec le club picard la saison prochaine. Une décision prise à cause de la crise économique engendrée par la crise sanitaire : "Intersport a décidé d'aller au bout de notre contrat de la saison 2019-2020 mais la marque ne prolongera pas pour la saison 2020-2021. Les dirigeants nous l'ont annoncé il y a peu de temps. Je comprends qu'ils privilégient leur entreprise et leurs emplois", a expliqué le président de l'ASC, Bernard Joannin, à nos confrères de L'Equipe. Le patron du club picard se veut malgré tout rassurant pour la suite : "Nous allons réagir rapidement, j'ai déjà pris des contacts, c'est à nous de nous réinventer", a-t-il précisé. Pour rappel, la firme Intersport est également partenaire de l'Olympique de Marseille et du LOSC.