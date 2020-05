Amiens - Les regrets de Régis Gurtner

Gardien de l'Amiens SC depuis 2015, Régis Gurtner a connu les montées en Ligue 2 et en Ligue 1 avec le club picard. Cette saison, il vit probablement l'épisode le plus difficile de son aventure amiénoise puisque le club est relégué à l'échelon inférieur après l'annonce de la fin de saison 2019-2020 réalisée jeudi par la LFP. Sur son compte Instagram, le portier de 33 ans a exprimé son amertume et ses regrets vis à vis de ce scénario cruel pour le club. Gurtner aurait souhaité lutter sur le terrain jusqu'à la dernière journée.

"Aucun vote, ni décision de la part de certaines personnes ne jouant pas au football ne nous enlèveront toutes ces émotions vécues sur un terrain de football avec Amiens au cours de ces cinq dernières années. Il s'agit d'une descente injuste, car on aurait aimé se battre jusqu'à la dernière minute de ce championnat. C'est très difficile à accepter et encore plus dans le contexte actuel. Je pense surtout à tous mes coéquipiers, nos supporters, nos partenaires, aux salariés du club et à toutes les personnes vivant autour de notre club. On sait tous qu'une descente a beaucoup de conséquences et j'espère que tout le monde se relèvera pour repartir de l'avant. Prenez soin de vous et vos familles en cette période difficile" a-t-il écrit.