Amiens - Luka Elsner conforté par son président

Renversé par l'AS Monaco (1-2, résumé et notes), ce samedi soir lors de la 24ème journée de Ligue 1, l'Amiens Sporting Club, qui n'a plus gagné en championnat depuis le 2 novembre dernier, pointe à une inquiétante dix-neuvième place du classement (20 points), à quatre unités du barragiste, le Nîmes Olympique (24 points). Luka Elsner (37 ans) pourrait donc légitimement être menacé. Mais il n'en est rien. Au cours d’un entretien accordé à Radio France Bleu Picardie, Bernard Joannin, le président du club picard, a maintenu sa confiance à l'entraîneur slovène.

"Les dirigeants sont derrière le coach. Je pense que Luka fait un très bon travail et mon conseil d’administration est derrière moi à ce niveau-là", a expliqué le dirigeant amiénois à nos confrères, et d'étayer ses propos : "C’est à nous de bien travailler en faisant les efforts nécessaires et de croire en notre maintien. Mais une fois que j’ai dit cela, je voudrais mettre un tacle modéré à toutes les Cassandre amiénoises. Si je ne suis pas content d’un collaborateur, s’il ne fait pas bien son métier, je m’en sépare ! Tout le monde, vous comme moi, peut faire des erreurs dans la vie, mais à partir du moment où les gens sont irréprochables dans leur travail et donnent tout ce qu’ils peuvent, je dois les accompagner. Je ne suis pas un traître. Je veux m’inscrire avec Luka Elsner sur un cycle de trois ans comme je l’ai fait avec Christophe Pélissier qui n’avait pas non plus une véritable expérience du haut niveau".