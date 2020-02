Amiens - Un nul encourageant pour Elsner

Avant-dernier du classement, Amiens a arraché le point du nul face au leader parisien ce samedi après-midi, au terme d'un match complètement fou (4-4, résumé et notes). Pourtant, malgré ce point pris grâce à une égalisation dans le temps additionnel, les Picards peuvent avoir quelques regrets puisqu'ils menaient 3 buts à 1 à la pause. Après le match, Luka Elsner voyait un signe d'encouragement dans ce match nul.

"Je suis plutôt content d'avoir ce point contre Paris après avoir livré une grosse bataille. C'était mérité pour les joueurs. Cela me donne beaucoup de confiance pour la suite, mais en même temps notre plus gros défi est de rester les pieds sur terre. Je ne m'attendais pas à mener 3-1 à la mi-temps. On a livré une belle deuxième période, même si Paris a montré une implication supérieure. C'est leur problème" a déclaré le coach amiénois.