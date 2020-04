Anderlecht - Samir Nasri sort du silence et livre sa version

Pointé du doigt en Belgique, Samir Nasri a décidé de sortir du silence pour évoquer sa situation avec Anderlecht. Alors que son contrat y prend fin dans un peu plus de deux mois, le milieu tricolore n'aurait donné aucune nouvelle à ses dirigeants depuis le début de la crise du covid-19. C'est en tout cas ce que rapportaient nos confrères de La Dernière Heure la semaine dernière. Un tissu de mensonges selon l'intéressé, qui n'a pas manqué de pousser son "coup de gueule" dans une interview avec Bertrand Latour, journaliste pour La chaîne L'Equipe.

"C’est n’importe quoi. C’est limite un coup de gueule que j’ai envie de faire", a rétorqué Nasri. "Où t’as vu quelqu’un qui disparait ? Parce que c’est ce que j’ai cru voir, comprendre ou entendre dire : quelqu’un qui a disparu ou ne donne plus signe de vie. Je parle au chef du médical tous les jours. C’est lui qui m’envoie les séances que j’ai à faire, je parle avec Vincent Kompany (joueur-manager à Anderlecht, ndlr), donc les spéculations, s'il vous plait, qu'on arrête." À bientôt 33 ans (le 26 juin), le Marseillais est néanmoins incertain sur son avenir. "J’attends de savoir si la saison reprend pour faire les play-offs. On verra ensuite pour la saison prochaine. Pour l’instant, on n’en est pas là."