Angers - Absence longue durée pour Mathias Pereira Lage

Mauvaise nouvelle pour Angers : victime d'un accident domestique, Mathias Pereira Lage (23 ans) sera indisponible pendant de longues semaines. Le milieu de terrain offensif angevin (1 but et 2 passe décisive en 25 matches de Ligue 1 la saison dernière) a passé, ce mercredi, des examens médicaux afin de déterminer la nature de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité. Le verdict est tombé et le numéro 27 des Blanc-et-Noir est touché à l'épaule droite. S'il suivra un protocole sans opération, il sera quand même éloigné des terrains entre cinq à six semaines.