Angers - Avec Aït Nouri et Santamaria face à l'OGC Nice, le groupe angevin

Pour la réception de l'OGC Nice, samedi soir (20 heures) au Stade Raymond-Kopa dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO Angers, a convoqué un groupe de dix-huit joueurs. Toujours privés de Mathias Pereira Lage, Casimir Ninga et Ibrahim Cissé, en reprise, les Blanc-et-Noir pourront sur les retours de Rayan Aït Nouri et Baptiste Santamaria, qui étaient malades et forfaits en Coupe de France dimanche dernier.

LE GROUPE DU SCO ANGERS

Ludovic BUTELLE (16), Danijel PETKOVIC (30) - Rayan AÏT NOURI (2), Vincent MANCEAU (29), Mateo PAVLOVIC (4), Théo PELLENARD (26), Romain THOMAS (24), Ismaël TRAORÉ (8) - Antonin BOBICHON (23), Pierrick CAPELLE (15), Angelo FULGINI (10), Thomas MANGANI (5), Zinédine OULD KHALED (12), Baptiste SANTAMARIA (18) - Rachid ALIOUI (7), Stépahen BAHOKEN (19), Farid EL MELALI (28) Sada THIOUB (20).