Angers - Avec Pavlovic et Capelle face au MHSC, le groupe angevin

Dans le dur depuis plusieurs semaines, le SCO Angers cherchera à rebondir face au Montpellier Hérault Sport Club, samedi soir (20 heures, Stade Raymond-Kopa) à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Stéphane Moulin, l'entraîneur des Blanc-et-Noir, a retenu un groupe de dix-huit joueurs.

Tous les deux suspendus la semaine dernière contre Nîmes, Mateo Pavlovic et Pierrick Capelle sont de retour. À l'inverse, Ismaël Traoré et Casimir Ninga sont tous les deux suspendus pour cette rencontre. Rayan Aït-Nouri (mâchoire), Farid El Melali (genou) et Wilfried Kanga (dos) sont toujours indisponibles.

LE GROUPE DU SCO ANGERS

Ludovic BUTELLE (16), Danijel PETKOVIC (30) - Abdoulaye BAMBA (25), Souleyman DOUMBIA (3), Vincent MANCEAU (29), Mateo PAVLOVIC (4), Théo PELLENARD (26), Romain THOMAS (24) - Antonin BOBICHON (23), Pierrick CAPELLE (15), Angelo FULGINI (10), Thomas MANGANI (5), Zinédine OULD KHALED (12), Mathias PEREIRA LAGE (27), Baptiste SANTAMARIA (18) - Rachid ALIOUI (7), Stépahen BAHOKEN (19), Sada THIOUB (20).