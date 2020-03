Angers - Bahoken approuve la suspension de la L1

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a logiquement décidé de suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Pour Stéphane Bahoken (27 ans, 21 matches en Ligue 1 cette saison, 4 buts), l'attaquant du SCO Angers, ce choix opéré par l'instance est le bon. Chez nos confrères de RMC Sport, l'international camerounais (1 sélection) a également décrit son programme pour traverser cette période d'arrêt forcé.

"C’est un mal pour un bien. On va pouvoir soigner et éviter la contagion. On va prendre un abonnement Netflix pour regarder les séries et attendre patiemment que cette crise passe. Rester une ou deux semaines à domicile permet de tout recharger, mentalement et physiquement. Le cardio va un peu en pâtir mais cela reste quand même positif. On reste chez nous et on ne contamine personne. Enchaîner les matchs, ça pèse un petit peu. Comme je l’ai dit, c’est un mal pour un bien", a confié le numéro 19 des Blanc-et-Noir.