Angers - Diony revient sur son échec cuisant à l'ASSE et tacle le vestiaire stéphanois

À 24 heures de ses retrouvailles avec l'AS Saint-Etienne (14e journée de L1) avec Angers SCO, Loïs Diony a pris la parole lors d'un entretien avec Le Progrès. Pas vraiment en réussite dans le Forez ces dernières années (65 matchs, 9 buts, 4 passes), l'attaquant de 27 ans, qui a relancé sa carrière chez les Angevins (1 but, 2 passes en 11 matchs), a évoqué son échec chez les Verts. "Je pense que mon départ de l'ASSE était inéluctable. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand le chargeur est vide, il ne faut pas chercher à le charger, à rebrancher. C’est ce qu’on avait fait, Sainté et moi. On a voulu forcer. La première moitié de saison en 2017-2018, l’équipe, c’était un carnage. Tout le monde jouait pour sa peau. Les penalties que je provoque, personne ne prend le ballon et me le donne. À Angers, contre Nîmes, il y a un penalty. Deux joueurs prennent le ballon et me le donnent. Sur les trois ans, à chaque fois c’est moi qui fais les démarches pour partir. Quand je signe, au bout d’un mois sous Oscar Garcia, je voulais déjà partir. Ça n’a pas marché comme on voulait, je suis déçu" explique-t-il.

Toutefois, Diony ne se présente pas comme "revanchard". "Je ne suis pas revanchard. Je suis très heureux de revenir, mais je ferai tout pour marquer. J’ai surtout envie qu’ils sortent de la m.... dans laquelle ils sont".