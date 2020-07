Angers - El Melali à nouveau interpellé pour exhibitionnisme !

Alors qu'il avait été accusé d'exhibition sexuelle et placé en garde à vue en mai dernier, Farid El Melali fait actuellement l'objet d'une deuxième plainte pour le même motif ! Selon les informations de Ouest-France, l'attaquant d'Angers a de nouveau été interpellé et placé en garde en vue. Les mêmes faits semblent être reprochés au joueur de 23 ans qui se serait masturbé devant une jeune femme, depuis la fenêtre de son appartement. El Melali a reconnu les faits et encourt une peine d'emprisonnement ainsi qu'une lourde amende.