Angers - Fulgini : 'Ça va être difficile face à Lyon'

Malgré un début de saison marqué par plusieurs affaires extra-sportives, Angers est 9ème de L1 et affiche un bilan plus que correct. Vainqueur de Nîmes (1-5) avant la trêve, le SCO tient là un match référence sur lequel il faudra s'appuyer dimanche face à Lyon comme l'a expliqué Angelo Fulgini (24 ans).

Ligue 1 - 11e Journée

"Ça va être difficile car Lyon est bien en ce moment, comme depuis quelques semaines. Ce sera un match difficile, il faudra être bon dans tous les domaines. Depuis le début de saison, on a eu du mal à entrer dans nos rencontres, surtout à domicile. On se met en difficulté tout seul. Il faut être focus dès l’entame. Dès l’échauffement même. On doit progresser dans ce domaine. À Nîmes, c’était un bon début. Il faut s’en servir", a déclaré le milieu de terrain angevin en conférence de presse.