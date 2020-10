Angers - L'énorme coup de gueule de Stéphane Moulin

L'entraîneur angevin Stéphane Moulin est apparu particulièrement agacé en conférence de presse hier. Le Scoïste s'est emporté à propos du calendrier international.

"Quand les équipes internationales jouent le mercredi soir, on ne met pas un match le vendredi soir. C’est n’importe quoi. Là, Nîmes ne va pas jouer le vrai Paris. Forcément qu’ils ont plus de chance de gagner. Oui, je dis ça car j’ai un peu les boules.Les matches internationaux ne doivent pas avoir un retentissement aussi important sur le championnat. Je suis coach d’une équipe, j’ai envie de faire un bon championnat. Il y a nos matches et aussi ce que font nos adversaires. Là, on a l’impression que ce n’est pas du tout équitable. Et pour le respect de la santé des joueurs, c’est inadmissible."

Stéphane Moulin doit être de meilleure humeur ce matin après la défaite de Nîmes 4-0 face au PSG. De quoi aborder plus sereinement la rencontre de demain face à Metz.