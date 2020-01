Angers - La frustration de Moulin

Face à Nice, Angers a enchaîné un troisième match sans victoire à domicile en Ligue 1 samedi soir (1-1). Pourtant, les Angevins ont maîtrisé leur sujet et ont réglé la mire puisqu'ils ont cadré plus de la moitié de leurs frappes (9 sur 16). Mais en face, Benitez a sorti le grand jeu (8 arrêts) pour permettre à son équipe de repartir avec un point, au plus grand regret de Stéphane Moulin. "Je suis content de ce que l'équipe a fait mais ce contenu-là aurait dû nous donner les 3 points, largement. On a 9 tirs cadrés et 8 arrêts du gardien... On avait bien étudié cette équipe, on a trouvé beaucoup d'espaces entre leurs lignes. Sur le jeu dans les intervalles, ça a très bien fonctionné. Quand on se crée autant de situations, c'est rageant" a-t-il déclaré.

"On fait une très bonne première mi-temps et s'ils rentrent avec 1-1 à la mi-temps, c'est miraculeux (pour Nice). En deuxième mi-temps, on a été un peu plus en difficulté sur le plan athlétique. L'homme du match, c'est le gardien (Benitez), on a l'habitude. Quand on joue à domicile, le meilleur joueur de l'équipe adverse c'est le gardien. Il y a de très bons gardiens en championnat de France ! Ça reste un bon match mais le résultat atténue largement notre satisfaction du contenu" a-t-il ajouté.