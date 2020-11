Angers - Le coup de gueule de Moulin sur la sortie dangereuse d'Anthony Lopes

Stéphane Moulin est revenu sur la défaite d'Angers face à Lyon dimanche (0-1) en conférence de presse. Le coach du SCO a profité de sa tribune pour critiquer l'arbitrage, coupable selon lui de ne pas bien se servir de l'outil qu'est la VAR; sur la sortie dangereuse d'Anthony Lopes.

"Moi qui suis un adepte de la vidéo, je n'y comprends plus rien. Sur le premier ballon, quand on voit Lopes en retard les deux genoux dans le dos avec les crampons, il n'a même pas l'idée de siffler un penalty ! Rien ne l'empêche de siffler et d'aller voir les images" explique-t-il. "Il faut être Bac +12 pour faire partie du giron de l'arbitrage (...). On met un outil à leur disposition, il faut qu'ils s'en servent. On a dit que la vidéo servait à réparer des erreurs. Alors si l'arbitre n'a pas vu la faute, ils peuvent la lui signaler, quand même, comme ils l'ont fait pour la main de Thioub qui n'existe pas. L'arbitre a vu les belles estafilades que Romain a dans le dos. Il m'a dit à la mi-temps : "Je comprends votre frustration." Mais ça ne règle pas le problème. Je sais que c'est dur d'arbitrer, c'est pour ça que le VAR (arbitre assistant vidéo) doit aider les arbitres. Mais j'ai l'impression qu'il ne les aide pas tout le temps."