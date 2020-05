Angers - Le directeur sportif fait un point mercato

Récemment devenu directeur sportif du SCO Angers, Sébastien Larcier a déjà entamé ses missions en Anjou. Dans des propos accordés à L'Equipe, il a fait le point sur le mercato à venir. Alors que Mangani devrait finalement prolonger, Baptiste Santamaria (25 ans) semble bel et bien sur le départ. "Il faut être très actif sur ce poste en cas de départ. Baptiste fait partie des joueurs qui courent le plus, donc il nous faudra un joueur qui réponde à ces critères de volume de jeu" a-t-il expliqué.

Au poste de gardien de but, il pourrait également y avoir des changements, bien que rien n'ait encore été décidé. "Ludovic arrive à un âge (37 ans) où on sait qu'il ne sera plus le gardien d'ici quelques années. Est-ce que Petkovic a envie de rester numéro 2 ? Est-ce qu'Anthony Mandrea (le 3ème gardien) mérite mieux et doit être prolongé ? Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. On est en pleine réflexion" a confié le DS angevin.