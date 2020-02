Angers - Le petit coup de gueule de Moulin

Après un excellent début de saison, le SCO Angers accuse le coup ces derniers temps. En championnat, les Angevins ont enchaîné samedi soir un troisième match sans victoire. Pis, ils se sont effondrés à domicile face à Reims (1-4), et ce malgré une première période de bonne facture. Désormais dixième au classement, le club d'Anjou reste en avance sur ses objectifs du début de saison, comme l'a rappelé Stéphane Moulin, agacé par les questions laissant entendre de prétendues ambitions européennes pour le SCO.

"On est Angers, on est pas le Paris SG, on est pas un européen, aujourd'hui on était neuvième, ça va quoi. D'accord, il faut se calmer un petit peu avec nous, on a jamais annoncé d'autres ambitions que le maintien, j'y reviens, donc je pense que trois matchs sans victoire à Angers on a l'habitude. Il faut y aller mollo quoi, ok ?" a lâché l'entraîneur du SCO.