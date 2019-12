Angers - Le plan de jeu respecté, Moulin est satisfait par la prestation

Après trois défaites consécutives en championnat, le SCO Angers a mis fin à cette série noire en concédant le nul face à Monaco (0-0, résumé et notes) lors de la 18ème journée de Ligue 1. En début de match, le plan de jeu des Angevins était clair : bien défendre dans un premier temps. Stéphane Moulin n'a d'ailleurs eu aucune peine à l'avouer après la rencontre. "Il n’y a pas de frustration ce soir. Notre premier objectif était de bien défendre pour minimiser la valeur de leurs joueurs offensifs. Quand vous jouez contres des joueurs comme ça, il faut être concentré et ce soir nous n’avons pas commis d’erreur. Ils ont voulu nous pousser à en faire parfois mais nous n’avons pas cédé. Je suis content ce soir même si nous n’avons pas gagné. Les monégasques étaient venus pour prendre 3 points et ils ne sont pas satisfaits du résultat" a confié le coach du SCO.

"Ce match est important car on avait en travers de la gorge le match face à Marseille. On avait commis des erreurs qu’on n’a pas fait ce soir et le résultat ne me frustre pas. Je crois que ce soir on a eu une succession de coups de sifflet à notre encontre un peu exagérés. J’ai eu le sentiment qu’on a pas été arbitré de la même manière que notre adversaire" a ajouté Moulin, averti par l'arbitre durant la rencontre.