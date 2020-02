Angers - Le soulagement de Moulin

Le SCO Angers a rompu la malédiction. Incapables de s'imposer en championnat depuis le début d'année, les Angevins ont disposé de Montpellier samedi soir (1-0), à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. "C’est une victoire qui redonne le sourire à beaucoup de monde. Ça fait du bien de regoûter à la victoire, d’arrêter de perdre, de regagner chez nous. C’est un match qui devenait important. Il fallait qu’on arrive à inverser la tendance. On l’a fait comme il fallait, comme on avait préparé. Je félicite les joueurs de leur match compte tenu de nos derniers résultats" a confié Stéphane Moulin, soulagé.

"On est heureux, et satisfait. Cette victoire, c’est comme quelque chose qui s’en va : un poids, un fardeau. Ce groupe a du caractère. Il était important qu’il y ait une prise de conscience individuelle et collective. Il fallait rassembler les énergies. On a tout fait pour aller les chercher là où elles étaient. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné chez nous. Les gens sont derrière nous et je veux les remercier. Ils voient qu’on essaye de montrer le meilleur de nous" a conclu l'entraîneur du SCO.