Angers - Le terrible constat d'échec de Stéphane Mouiln

Après la défaite 4-1 à Montpellier, Stéphane Moulin a fait son mea culpa concernant ses choix tactiques. L'entraîneur angevin assume la défaite, notamment son retour au 4-1-4-1 en seconde mi-temps. "On avait opté pour un système qui n'était pas trop mal en première période (5-3-1-1). On n'a pas été trop dangereux, mais on a marqué un joli but. J'ai changé de système à la mi-temps et je suis revenu en 4-1-4-1 pour être plus dangereux et revenir au score. J'ai bien vu que pour réussir face à Montpellier, il vaut mieux être à cinq en défense. Je le savais, je l'assume pleinement. Au-delà des performances individuelles, qui n'ont pas été bonnes, je le prends moi. Le but de Delort, juste avant la pause, nous fait très mal. J'ai senti de la déception dans le vestiaire. J'ai voulu redonner un nouvel élan en changeant de système."

Plus globalement, cette défaite à Montpellier permet à Angers d'ouvrir les yeux sur les manques dans l'effectif. "Pour faire un résultat à Montpellier, il fallait être à notre meilleur niveau. On ne l'a pas été. La sanction est tombée d'elle-même. Je suis un peu inquiet. On doit prendre conscience que cela va être difficile. On a trois semaines pour rééquilibrer notre effectif. Tout le monde en a pris conscience ce soir."