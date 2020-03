Angers - Les supporters réclament des explications sur le licenciement de Pickeu

La saison 2019-2020 d'Angers est particulièrement agitée en coulisses. Après la mise en examen du président Saïd Chabane début février, le club a annoncé mardi, par l'intermédiaire de Fabrice Favetto-Bon, le nouveau président délégué, le licenciement d'Olivier Pickeu, manager général du SCO depuis 2006. Quelques jours après cette annonce, le Magic SCOP, groupe de supporters angevins, a adressé une lettre ouverte au président Saïd Chabane afin d'obtenir des explications concernant la mise à pied à titre conservatoire du dirigeant angevin.

Ainsi, le Magic SCOP réclame "des précisions sur la gestion (du club), premièrement sur l'éviction d'Olivier Pickeu, toujours irréprochable depuis maintenant presque quinze ans, et poussé à la sortie par la petite porte, sans information complémentaire [...] et aussi sur la direction (où) va le club avec la nomination de ce nouveau président délégué". Des réponses devraient être apportées le 20 mars, date à laquelle Olivier Pickeu est convoqué pour un entretien. Ce jour-là sera également marqué par les rencontres entre les dirigeants et les différents groupes de supporters du club.