Angers - Loïs Diony revient sur son passage à l'ASSE

Tout juste débarqué au SCO d'Angers en provenance de l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony est revenu sur son passage en terres stéphanoises. Dans un entretien accordé au quotidien l'Equipe, l'attaquant français a évoqué le peu de confiance que lui ont conféré ses entraîneurs à l'ASSE, le manque d'amour qu'il a reçu de la part du club et a dressé un bilan sportif lucide de son aventure en Vert.

"Quand tu regardes mes stats à Saint-Etienne (9 buts en 65 matches), il faut dire la vérité, c'est un bilan nul. Après, pour mieux l'analyser, il faut creuser. Je n'ai jamais reçu d'amour de la part des coaches." a ainsi lâché le joueur de 27 ans, avant d'admettre son besoin de reconnaissance et d'affection, qu'il n'a pas obtenu avec Oscar Garcia, entraîneur des Verts de juin à novembre 2017. "Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif. Oscar Garcia, je pense que le discours qu'il m'avait tenu pour que je vienne n'était que du piepeau. Quand tu recrutes le joueur le plus cher de l'histoire du club (8M d'euros) et que tu le mets sur le banc, c'est que tu ne comptes pas sur lui".