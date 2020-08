Angers - Malgré la défaite, Moulin a vu du positif

Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1, le SCO Angers s'est incliné à domicile face aux Girondins de Bordeaux (0-2, analyse). À l'issue de cette première défaite de la saison, Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin, a tenu à rester résolument positif. "Je regrette la manière dont on a concédé l'ouverture du score. On a bien débuté, on a la possibilité de marquer et on se fait punir derrière. Quand on est menés, tout devient plus compliqué pour nous. Notamment dans le secteur offensif, on a beaucoup essayé, très peu réussi", a déploré le technicien du SCO.

Ce dernier a malgré tout salué la prestation d'ensemble délivrée par ses hommes, qui n'ont jamais lâché malgré deux buts de retard : "On n'a pas été assommé, on n'a jamais abdiqué après la pause, on a beaucoup entrepris. Ce n'est pas un mauvais match, d'ailleurs les stats le prouvent. Bordeaux a de la qualité, de l'expérience, c'est une équipe composée de très bons joueurs et ils vont le montrer cette saison. On a bien entamé la rencontre mais il y a une cassure au moment où on a encaissé ce but. Et le 2ème, c'est un manque de chance car on remet le ballon en jeu. Ces deux buts-là font mal", a-t-il conclu.