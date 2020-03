Angers - Mis en examen, Saïd Chabane s'exprime pour la première fois

Comme relaté dans notre média ce matin, le SCO Angers dispose désormais d'un président délégué, en la personne de Fabrice Favetto-Bon. Ce dernier va gérer le club angevin, le temps que Saïd Chabane, le propriétaire du SCO, puisse se défendre des accusations d’agressions sexuelles aggravées dont il fait l’objet depuis début février. À l'occasion de la présentation officielle de Fabrice Favetto-Bon, le président du SCO s'est exprimé publiquement pour la toute première fois depuis sa mise en examen.

"Cette décision va me permettre de prendre du recul, de la hauteur, dans un contexte que vous connaissez. Il y a une enquête qui est en cours. Je vais pouvoir me concentrer sur ma défense. (...) Vous croyez que c’est facile ? Ce que j’ai vécu, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. C’est toute une remise en cause de fonctionnement, de sa vie. Automatiquement, vous ne restez pas insensible à tout ce qui peut arriver. Il est urgent pour moi de prendre de la hauteur", a indiqué Saïd Chabane, qui ne souhaite par ailleurs pas vendre le SCO (Ndlr, il détient près de 99% des parts du club) et ne se désengage pas complètement : "Ça ne veut pas dire que je vais déserter les lieux, ça me laissera du temps pour m'organiser sur le reste. Il (Favetto-Bon) a un bateau à conduire, sous l'autorité de son président. Mais je ne suis pas prêt à quitter le club. On ne peut pas lâcher un bateau qui n'est pas arrivé à bon port".