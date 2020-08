Angers - Mohamed-Ali Cho marque l'histoire de la L1 !

Entré en jeu à la 81ème lors de la défaite d'Angers face à Bordeaux (2-0), Mohamed-Ali Cho, l'ailier angevin, est devenu à 16 ans le premier joueur issu de la génération 2004 à évoluer en Ligue 1. Invité à s'exprimer sur sa présence dans le groupe pour la première fois, l'entraîneur Stéphane Moulin a livré ses attentes au sujet du très jeune joueur avant le match.

"A cet âge, on ne peut pas lui demander d’améliorer l’équipe, même si ça peut arriver, mais on lui demande surtout de ne pas l’affaiblir. Et sur ce que je vois de son travail quotidien, c’est le cas. Il va continuer son évolution" a affirmé le technicien du SCO.