Angers - Moulin : 'Un petit exploit'

Le SCO Angers a réussi ce que seul le Paris SG avait réalisé jusque-là cette saison, à savoir s'imposer à Brest (0-1). Malgré la domination brestoise, les Angevins ont réalisé le hold-up parfait en marquant dans un temps fort de quelques minutes. Avec désormais 36 points, l'objectif maintien se rapproche pour les troupes de Stéphane Moulin, qui était fier de son équipe.

"Je félicite vraiment le groupe dans son ensemble. On revient d'une situation qui était compliquée à vivre, compliquée à gérer, et aujourd'hui on est venus chercher des points. On sait très bien que les victoires appellent les victoires et qu'elles donnent de la confiance. Nous sommes la deuxième équipe à venir gagner ici après le PSG, c'est un petit exploit" a déclaré le coach du SCO.