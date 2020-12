Angers - Moulin : "Il faut qu'on arrive à gagner deux fois de suite"

Alternant entre le bon et le moins bon en cette première partie de saison, Angers se retrouve tout de même 8ème avec 19 points. Un bilan plus qu'honorable pour le SCO, même si son entraîneur Stéphane Moulin aimerait maintenant que son équipe enchaîne les succès et ce dès dimanche face à Lorient (18ème).

Ligue 1 - 13e Journée

"On arrive bien à ne pas perdre deux fois de suite, il faut qu'on arrive maintenant à gagner deux fois de suite pour démarrer une série. Il faut occulter l'adversaire. Ce n'est pas parce que c'est une équipe en difficulté qu'on a déjà gagné. Dimanche, il faudra qu'on arrive à bouger Lorient et qu'on arrive à gagner", a répété le coach angevin en conférence de presse.