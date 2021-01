Angers - Moulin : "Il faut qu’on soit à notre meilleur niveau contre Paris"

Ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, Angers (7ème) reçoit le Paris Saint-Germain (2ème) à Raymond Kopa. Giflés (6-1) lors du match aller, les joueurs du SCO et leur coach Stéphane Moulin aimeraient éviter une telle déconvenue comme expliqué en conférence de presse.

"En général quand on les joue, ils ont récupéré tout le monde et ça devrait être le cas samedi. Après, on sait très bien qu’il y a une telle différence entre les deux équipes et qu’ils doivent gagner ce match. Mais il faudra jouer ce match, et on va le jouer avec nos armes et notre envie. On le prépare comme il faut, j’ai vu une belle séance ce matin. À la fin du match, je ne veux pas qu’on se dise "c’est dommage’. Il faut qu’on soit à notre meilleur niveau, après je dis toujours que parfois ça ne suffit pas car il y a des équipes qui sont bien plus fortes. Mais encore une fois, c’est un match. Je souhaite qu’on fasse bonne figure et qu’on joue notre chance avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie" a affirmé l'entraîneur angevin.