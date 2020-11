Angers - Moulin : "Lens est un faux promu"

La 12ème journée de Ligue 1 sera l'occasion d'observer un match intéressant entre Lens (8ème) et Angers (11ème), dimanche à 15h à Bollaert. Venu devant les journalistes, l'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin a parlé de son prochain adversaire.

Ligue 1 - 12e Journée

"Lens maîtrise parfaitement bien son système. C’est un système très clair, c’est un 3-4-1-2, ils le font bien, ils se trouvent bien. À nous d’aller là où on peut les embêter. On a pas souvent rencontré ce type d’organisation atypique avec un jeu direct. C’est une équipe au fort potentiel et athlétique avec des joueurs de qualité. (...) Le RC Lens est un faux promu. Ils ont une place forte dans le football français. Ils sont revenus où ils doivent être, et ce avec un coach qui travaille très bien. Une chance pour nous dimanche : le RC Lens n’aura pas son formidable public pour pousser ses joueurs", a terminé le coach angevin.