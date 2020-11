Angers - Moulin : "Lyon s'en sort par la petite porte"

Stéphane Moulin est revenu sur la défaite d'Angers face à Lyon dimanche (0-1), insistant sur le fait que la différence de réalisme a pénalisé sa formation.

"C'est une grosse déception. Dix-neuf tirs à cinq, ça veut dire beaucoup de choses sur l'emprise sur le match. Mais si on n'a pas marqué c'est qu'il nous a manqué des choses et qu'il faut y travailler. Ils s'en sortent plutôt bien, ils passent par la petite porte, sur leurs qualités individuelles. On était déterminé à arrêter leur série, on n'a pas réussi mais ce n'est pas faute d'avoir essayé" a-t-il déclaré.