Angers - Moulin : "Une entame de match catastrophique"

Plombé par une mauvaise entame de match, le SCO Angers s'est incliné sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-1, analyse et notes), ce dimanche après-midi, lors de la 21ème journée de Ligue 1. Malgré une énorme domination et plusieurs grosses occasions en seconde mi-temps, les Angevins n'ont jamais recollé. De quoi laisser de gros regrets à Stéphane Moulin. En conférence de presse, l'entraîneur du SCO a laissé sortir sa frustration.

"On a fait une entame de match catastrophique. On a couru après, tout le match. On a eu le mérite de revenir et on aurait dû au moins égaliser, cela aurait été la moindre des choses. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais on n'a pas été suffisamment lucide dans les choix et les derniers gestes et on a manqué de réussite, aussi. La réussite, je peux l'entendre et la comprendre. On pourra parler de ce que l'on veut pendant une heure et quart mais le premier quart d'heure n'est pas conforme à ce que l'on doit proposer. Il a manqué de tout dans ce premier quart d'heure d'un très faible niveau, dans tous les domaines, ils ont bien profité et après, on a fait ce que l'on sait bien faire, et on a été bon", a estimé le technicien des Blanc-et-Noir, et d'ajouter : "Je n'ai pas envie de trouver d'excuse car on n'a pas d'excuse. Après, on a été très largement au niveau et même au-dessus d'eux sur l'ensemble, mais à l'arrivée, ils sont devant au score. On bute par un mauvais choix, un mauvais geste. Ce soir, on le paye cher. 15 tirs à 7, une domination sans partage. Ce n'est pas possible de dominer la 2ème mi-temps comme on l'a fait et ne pas marquer".