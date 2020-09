Angers - Moulin a secoué son groupe à la mi-temps

Mené à deux reprises, le SCO Angers est finalement sorti vainqueur de son opposition face au Stade Brestois (3-2, résumé), hier après-midi lors de la 5ème journée de Ligue 1. Une victoire obtenue au courage qui fait la satisfaction de Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin. Ce dernier s'est d'ailleurs livré à une petite confession en conférence de presse : à la pause, il a secoué son groupe et les murs des vestiaires du Stade Raymond-Kopa ont légèrement tremblé.

"On est satisfaits de gagner chez nous car ce n'est jamais simple. Sur l'analyse du match, je ne suis dupe de rien. On a fait une entame désastreuse et les Brestois en ont bien profité. On est revenus, mais après le deuxième but, on a perdu les pédales. C'est là que le match se joue car ils n'ont pas profité de leurs occasions et parce qu'on a un grand gardien. À la mi-temps, il a fallu secouer le cocotier. Car avant la pause, au-delà des manques techniques, il y a eu des manques sur l'investissement", a-t-il indiqué face aux journalistes. "Pour la première fois de la saison, j'ai haussé le ton. Il y a eu un changement de joueurs, de système car il fallait bousculer les choses. On a montré du caractère et je suis content des entrants. Mais il faut éviter de manquer autant de rigueur comme en première mi-temps, car on n'aura pas toujours la capacité de le faire", a-t-il conclu.