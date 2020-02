Angers - Moulin assume pleinement la défaite

Hier soir, en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1, le SCO Angers a subi la loi du Lille OSC (0-2, analyse et notes). Un revers, qui confirme les difficultés du moment des Angevins (1 succès, 3 nuls et 6 défaites lors des 10 derniers matches de championnat), débriefé en conférence de presse par Stéphane Moulin. Pour l'entraîneur des Blanc-et-Noir, ses joueurs ont à coup sûr payé la fatigue liée à l'enchaînement des matches et au lourd contexte qui a entouré la réception des Dogues.

À lire aussi : Moulin s'exprime au sujet de l'affaire Chabane

"Je n'ai pas de regret sur ce match. On est tombés sur un adversaire qui nous est très nettement supérieur, il faut savoir l'accepter. J'avais opté pour un système qui les a un peu embêtés, malheureusement on prend ce but qui ressemble un peu à celui qu'on a encaissés mardi. On a réussi à contrôler leur puissance offensive. On a bien vu que dès qu'on a essayé de changer en étant un peu plus haut sur le terrain, en jouant à quatre derrière, on s'est fait complètement transpercer", a-t-il reconnu devant les médias, et de conclure : "Je n'ai rien à reprocher aux joueurs, ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner ce soir, avec la fatigue qui s'était instaurée - on a joué cinq matches en treize jours - et évidemment ce qui s'est passé sur le plan extra-terrain. J'assume pleinement notre défaite".