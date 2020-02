Angers - Moulin fait part de sa frustration

Le SCO Angers à enchaîné une quatrième défaite de suite en championnat samedi soir, à Nîmes (1-0). "C'est certainement un hasard mais on est la 9e équipe à prendre un rouge contre Nîmes..." a concédé Stéphane Moulin en conférence de presse, avant de préciser que le rouge adressé à Casimir Ninga pour une faute sur Ferhat au niveau du visage était bel et bien justifié. Le coach angevin a eu du mal à contenir sa frustration puisque son équipe a concédé l'ouverture du score quelques minutes après l'exclusion. "On perd le match parce que l'on se retrouve à dix après une expulsion incontestable. Pourtant sans être dominateurs, on contrôlait à ce moment-là les débats. Globalement, on n'a pas pesé assez sur le plan offensif. On a eu trop de déchets techniques et d'approximation, mais on a rivalisé dans l'engagement. On ne s'est pas fait bouger. Maintenant, on va continuer à s'accrocher avec nos petits moyens" a déclaré Moulin.

"On ne devait pas gagner ce match, mais, au moins, on ne devait pas le perdre. On le perd sur un fait de jeu, mais sur le plan de l'investissement, on aurait pu obtenir, ce soir, un partage des points. Cela n'a pas été un grand match de football et au bout, cela n'a pas tourné en notre faveur. C'est une période difficile" a-t-il poursuivi. Actuellement, son équipe est 14ème, avec quatre points d'avance sur le barragiste.