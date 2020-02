Angers - Moulin s'exprime au sujet de l'affaire Chabane

Les temps sont durs du côté d'Angers. Battus pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 vendredi soir, par le LOSC (0-2, analyse et notes), les Angevins sont également perturbés par l'affaire judiciaire qui touche leur président, Saïd Chabane, mis en examen cette semaine pour agressions sexuelles aggravées suite à quatre plaintes de salariées et anciennes salariées du club. A l'issue du match face aux Dogues, Stéphane Moulin a pris la parole à ce sujet. "J'apprécie beaucoup le comportement de toutes les composantes du club. Il faut savoir qu'on a un président qui est proche de ses joueurs et de son staff. On est proches de lui aussi, on n'est pas des machines. On a un coeur, des sentiments et on ne peut être autrement qu'affectés" a-t-il reconnu.

L'entraîneur angevin est également revenu sur le discours d'avant-match donné par le président dans le vestiaire, malgré la situation. "Ce n'est pas facile pour lui. Il l'a fait avec beaucoup de dignité. Inévitablement, c'est quelque chose qui nous touche". Des propos qui font écho à ceux de Romain Thomas. "C'est sûr qu'on n'aime pas ça. Ça fait toujours mal au coeur. On n'est pas des robots, mais des êtres humains. Quand on voit des choses comme ça qui me touchent, qui nous touchent... Au départ, on croit peut-être que c'est loin de nous, mais en fin de compte c'est proche" a déclaré le défenseur du SCO.