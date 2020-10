Angers - Moulin satisfait de la victoire du SCO face à Rennes

Hier soir, Angers s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais grâce à des buts de Sofiane Boufal et Angelo Fulgini. Avec cette victoire, le SCO remonte à la 6ème place du classement, de quoi satisfaire son entraîneur Stéphane Moulin.

Ligue 1 - 8e Journée Rennes 1 - 21 - 1 Angers A. Hunou 18'

27' S. Boufal

57' A. Fulgini



"Pour nous, c’est un exploit. À chaque fois que je suis venu ici, je suis rarement reparti heureux. Ce soir, c’est le cas. On reste très modeste et très humble mais on est la première équipe à les faire tomber cette saison donc c’est une belle satisfaction. Après, on a bien conscience que ce match qui se situe entre deux matches de Ligue des champions était le bon moment pour nous. Mais encore fallait-il le faire. Je suis satisfait de la prestation d’ensemble de l’équipe. (...) Ce soir, on a montré qu’on savait aussi jouer au foot."