Angers - Moulin satisfait mais mesuré suite au succès à Dijon

Ce samedi après-midi, le SCO Angers a dominé le Dijon FCO (0-1, résumé), lors de la 1ère journée de Ligue 1. Un court succès qui fait le bonheur de Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin. Ce dernier se refuse toutefois à tirer des enseignements pour la suite de la saison.

"Je suis évidemment satisfait du résultat, mais aussi du match, que nous avons maîtrisé. Dijon ne nous a pas vraiment bousculés. Mes joueurs ont réalisé un match cohérent. J'aurais aimé qu'on inscrive le second but car on n'est jamais à l'abri d'un retour de l'adversaire. Physiquement, j'ai senti mon équipe à un bon niveau, elle n'a pas eu de creux. L'avantage, c'est que mon groupe se connaît bien et a des habitudes de jeu. On ne va pas s'enflammer, ce n'est pas le style de la maison, mais c'est bien de débuter la saison par un succès à l'extérieur", a-t-il confié en conférence de presse.