Angers - Moulin veut poursuivre la dynamique positive

Le SCO Angers a enchaîné ce samedi soir une troisième victoire de rang en Ligue 1 face à Nantes (2-0). Grâce à deux buts inscrits au retour des vestiaires, les Angevins ont pris la mesure de leur adversaire et se hissent provisoirement à la 10ème place. A l'issue du match, Stéphane Moulin s'est présenté en conférence de presse avec le sentiment du devoir accompli. "On s’était donné deux défis ce soir. Enchaîner avec une troisième victoire de suite, ce que nous n’avions pas encore fait cette saison. Et battre les Nantais une deuxième fois dans une même saison. Ce qui n’était jamais arrivé en L1 pour le SCO. Nantes a été dangereux sur les coups de pied arrêtés et les frappes de loin. On savait aussi que c’est une équipe difficile à appréhender notamment avec la vitesse de leurs attaquants. On a réussi à leur couper la profondeur pour ne pas être en danger" a-t-il commenté.

Désormais, l'entraîneur angevin souhaite que cette dynamique positive se poursuive. "On a encore deux matchs qui ne seront pas faciles avant la trêve internationale. On doit rester sur ce que l’on fait depuis trois matchs, je peux même remonter plus loin comme sur le match face à Monaco où nous n’avions pas été récompensés. Je trouve que l’on est davantage concentré. On ne laisse vraiment pas grand chose et on arrive mieux à se créer des occasions" a-t-il conclu.