Angers - Olivier Pickeu sort du silence après sa mise à pied

Olivier Pickeu a confirmé à L'Equipe sa mise à pied à titre jusqu'à nouvel ordre. Le manager général du SCO d'Angers est convoqué le 20 mars prochain et devrait être licencié à la suite de cette discussion. Il se dit, forcément, très affecté, lui qui était en poste depuis 2006...

"J'ai appris ce matin que j'étais convoqué à un entretien le 20 mars prochain et mis à pied jusqu'à nouvel ordre. J'ignore tout des raisons de cette procédure particulièrement brutale et vexatoire et je n'entends pas, à ce stade, faire le moindre commentaire, même si je suis particulièrement affecté par cette situation" a-t-il déclaré.