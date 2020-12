Angers - Pas de blessure grave pour Romain Thomas

Les dirigeants et supporters du SCO peuvent souffler. Sorti sur civière lors de la victoire (2-1) face à l'Olympique de Marseille, Romain Thomas (32 ans) n'aurait "rien de cassé" comme il l'a déclaré sur Twitter. Touché à la cheville, le défenseur angevins souffrirait donc simplement d'une entorse.

• Radio effectuée : Plus de peur que de mal, rien de cassé 🙏🏻✅

Place au repos et aux soins.

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous 🎅🏼🎄• pic.twitter.com/8V26H4dZDH