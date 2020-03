Angers - Pierrick Capelle élu au premier tour des municipales dans le Maine-et-Loire

Présent sur la liste "Solidarité, Écologie, Modernité pour un développement harmonieux de Saint-Léger-de-Linières", à la 21ème position, Pierrick Capelle a été élu dès le 1er tour des municipales. En effet, dans cette commune du Maine-et-Loire (3500 habitants), l'attaquant angevin et la liste du maire sortant ont été plébiscité par les habitants (60,40% des voix). Il y a un mois, le maire avait expliqué les raisons du recrutement de Capelle dans sa liste "pour son expertise en matière sportive (et) ses qualités humaines : c'est quelqu'un d'adorable et de disponible. Il s'investit dans la commune, notamment au sein de l'association des parents d'élèves".