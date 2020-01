Angers - Plusieurs mois d'absence pour Aït-Nouri

Hier soir, le SCO Angers a été accroché par l'OGC Nice (1-1, résumé), lors de la 20ème journée de Ligue 1. Une partie marquée par la sortie sur blessure et sur civière de Rayan Aït-Nouri. Le défenseur latéral gauche des Blanc-et-Noir (17 matches joués en championnat cette saison, 3 passes décisives) souffre d'une double fracture de la mâchoire et a été opéré ce dimanche, selon les informations dévoilées par l'Agence France Presse (AFP). À en croire Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin, son jeune (18 ans) joueur pourrait être indisponible plusieurs mois. "On ne parle pas en semaines, mais en mois", a déploré le technicien du SCO, qui craint jusqu'à quatre mois d'arrêt pour son numéro 2.