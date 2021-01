Angers - Pour Stéphane Moulin, son équipe "méritait autre chose"

Le SCO d'Angers s'est incliné (1-0) face au Paris Saint-Germain ce samedi soir dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Malgré une prestation très sérieuse, les Angevins ne repartent avec aucun point du Pars des Princes et peuvent nourrir des regrets. En ayant tiré autant de fois que les Parisiens (11) et ayant cadré plus de frappes (4 contre 3), Stéphane Moulin pense que son équipe méritée mieux.

"On a fait jeu égal avec le PSG (...) Il y a de la frustration et de la déception si l'on s'arrête au résultat. Sinon, il y a de la satisfaction dans notre production. On a fait jeu égal avec le PSG. Il avait mis la grosse équipe. J'ai aimé notre visage. On a joué crânement notre chance. Je pense qu'on méritait autre chose. On a mis dans les actes ce qu'on avait préparé et décidé. Mais on est tombé sur un grand gardien qui fait partie des meilleurs du monde. On a eu un visage qui me plaît. S'il y avait un soir pour prendre le PSG, c'était peut-être celui-là... Si Diony marque sa tête, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent inverser la tendance. Il y a eu un vrai match sans nous renier. On a zéro regret. Les garçons ont fait le boulot. Ils ont eu le soupçon de réussite qu'on n'a pas eu. Mais on a été jusqu'au bout" a déclaré le technicien angevin.