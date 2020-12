Angers - Rachid Alioui est "gravement malade" selon Stéphane Moulin

À deux jours d'un déplacement important sur la pelouse du FC Nantes, programmé dimanche après-midi (15 heures, Stade de la Beaujoire) dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1, Stéphane Moulin (53 ans), l'entraîneur du SCO Angers, a tenu son traditionnel point presse d'avant-match en cette matinée de vendredi. L'occasion pour le technicien angevin de faire part de son inquiétude grandissante concernant l'état de santé de Rachid Alioui, son attaquant de 28 ans (14 minutes jouées en Ligue 1 cette saison).

"Il est gravement malade de nouveau. Je m'arrête là car le secret médical m'interdit d'en dire plus", a indiqué le technicien des Blanc-et-Noir devant les journalistes. Selon les informations rapportées par nos confrères de Ouest-France, l'attaquant international marocain, arrivé il y a un an et demi au SCO, serait hospitalisé depuis jeudi matin. Le numéro 7 angevin avait déjà été longuement absent de juillet à septembre, pour des raisons qui n'avaient pas été précisées à l'époque par le club du Maine-et-Loire.