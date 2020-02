Angers - Saïd Chabane accusé d'agressions sexuelles !

Saïd Chabane, visé par une enquête préliminaire pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel, a été placé en garde à vue ce mercredi.

Coup de tonnerre à Angers. Le président du SCO, Saïd Chabane, est visé par une plainte pour agressions sexuelles, formulée en janvier par une salariée du club, selon les informations de RMC Sport. Deux autres victimes présumées auraient été identifiées par les enquêteurs, avec des faits similaires, à savoir des attouchements non consentis. Placé en garde à vue ce mercredi matin, Chabane est visé depuis le 7 janvier par une enquête préliminaire pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel, comme l'a confirmé le Parquet d'Angers.

"Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la Justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur", a précisé le club du Maine-et-Loire dans un communiqué. "Déterminé à voir reconnaître son innocence, il est confiant dans l’issue de l’enquête à laquelle il coopère totalement. Si la direction du club regrette des fuites d’informations parcellaires et orientées (qui sont parues dans la presse en violation du secret de l’enquête et du respect de la présomption d’innocence), les équipes et les joueurs restent totalement mobilisés dans l'atteinte des objectifs du SCO."

Saïd Chabane, homme d'affaires de 55 ans qui a fait fortune dans l'agroalimentaire à la fin des années 90, avait racheté le SCO d'Angers en 2011, pour 1,7 million d'euros. Quatre ans plus tard, le club est remonté en Ligue 1 et n'est jamais redescendu, parvenant à se structurer tout en gardant une certaine continuité dans les coulisses comme sur le terrain, où Stéphane Moulin dirige son équipe depuis... 2011. Battue hier à Monaco (1-0), elle recevra Lille, vendredi, dans un contexte forcément particulier.